Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Как починить русские школы

Как починить русские школы

Система образования в России морально устарела, но это только часть проблемы. Более важная часть проблемы заключается в том, что наши школы сломаны.

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Комментарии
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Катерина
Автор  хоть  и Макаренко,  но  далёк от реалий...
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12 час.
Александр Рожков
НЕ сумлевайтесь, дарагия таварыщчи! Макаренко вам усе починит. Он такой. Он применит рыночные методы...!
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8 час.
Александр Рожков
Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани                                                                                        https://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43374412651/Rossiya-obvinyaet-Ministr-nauchivshiy-stranu-lzhi-i-dovedshiy-ob?utm_referrer=mirtesen.ru
Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани - БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ - МирТесен
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8 час.
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