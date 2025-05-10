Система образования в России морально устарела, но это только часть проблемы. Более важная часть проблемы заключается в том, что наши школы сломаны.
Как починить русские школы
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Автор хоть и Макаренко, но далёк от реалий...
Ответить
12 час.
Александр Рожков
НЕ сумлевайтесь, дарагия таварыщчи! Макаренко вам усе починит. Он такой. Он применит рыночные методы...!
Ответить
8 час.
Александр Рожков
Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани https://s30116489994.mirtesen.ru/blog/43374412651/Rossiya-obvinyaet-Ministr-nauchivshiy-stranu-lzhi-i-dovedshiy-ob?utm_referrer=mirtesen.ru
Россия обвиняет: Министр, научивший страну лжи и доведший образование до грани - БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ
БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ - МирТесен
Ответить
8 час.
Свежие комментарии