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Хавбек «Амкала» Рахимов вызван в олимпийскую сборную Таджикистана

Хавбек «Амкала» Рахимов вызван в олимпийскую сборную Таджикистана

Об этом сообщил главный тренер «Амкала» Виталий Миллер в беседе с корреспондентом клубных соцсетей. Позже президент клуба Герман Эль Класико выложил скриншот письма от Федерации Футбола Таджикистана.

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