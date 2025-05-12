Авиапушки на самолётах бомбардировочной и транспортной авиации: бесполезный балласт или шанс на выживание?

В предыдущем материале Авиапушки на современных боевых самолётах: необходимы или бесполезны? мы рассмотрели применение скорострельных авиационных пушек (авиапушек) на боевых самолётах тактической авиации, начиная с периода Второй мировой войны и по настоящее время.
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