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Авиапушки на самолётах бомбардировочной и транспортной авиации: бесполезный балласт или шанс на выживание?

Авиапушки на самолётах бомбардировочной и транспортной авиации: бесполезный балласт или шанс на выживание?

В предыдущем материале Авиапушки на современных боевых самолётах: необходимы или бесполезны? мы рассмотрели применение скорострельных авиационных пушек (авиапушек) на боевых самолётах тактической авиации, начиная с периода Второй мировой войны и по настоящее время.

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