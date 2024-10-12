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Китай

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Генеральный секретарь ШОС осудил террористическую атаку в Пакистане

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Чжан Мин в пятницу осудил террористический акт в пакистанской провинции Синд, в результате которого пострадали как китайцы, так и пакистанцы.

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