Генеральный секретарь ШОС осудил террористическую атаку в Пакистане

Пекин, 11 октября /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ Чжан Мин в пятницу осудил террористический акт в пакистанской провинции Синд, в результате которого пострадали как китайцы, так и пакистанцы.