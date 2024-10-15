В Томской области сотрудники полиции провели межмуниципальный конкурс «Светофорный ринг»

В городе Асино сотрудники Госавтоинспекции, специалисты регионального ресурсного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ОГБОУДО «Областной центр дополнительного образования», а также педагоги дополнительного образования из Центра творчества детей и молодежи Асиновского района провели межмуниципальный конкурс для юных инспекторов движения «Светофорный ринг».