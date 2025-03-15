Иран: удары по правительству Пезешкиана и неясные перспективы диалога с Америкой

2 марта депутаты меджлиса Исламской Республики Иран решили уволить министра экономики Абдольнасера Хеммати, обвинённого в преднамеренной девальвации национальной валюты (риала), призванной наполнить государственную казну краткосрочными доходами.
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