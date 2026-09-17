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Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий

Взрыв у военкомата во Львовской области - ранен военнослужащий

Сотрудник военкомата ранен при взрыве около здания ТЦКиСП в городе Николаеве Львовской области. Об этом 17 сентября сообщил Львовский облвоенкомат .

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