Калемберг: мошенники предлагают пройти флюорографию за счет средств ОМС

Генеральный директор компании SafeTech Денис Калемберг рассказал, что мошенники начали обманывать россиян с помощью новой схемы — они предлагают жертвам пройти флюорографию в поликлинике за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).
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