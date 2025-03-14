Вот это по-нашему💪 Автосалон (предположительно, в Барнауле) дарит мешок муки или сахара за покупку нового китайского автомобиля! Маркетинг по-русски.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Вот это по-нашему💪 Автосалон (предположительно, в Барнауле) дарит мешок муки или сахара за покупку нового китайского автомобиля! Маркетинг по-русски.