Фильм «Елки 11» вышел в лидеры кинопроката в России за выходные

Лидером кинопроката в РФ и странах СНГ, собрав 211,4 млн рублей за минувшие выходные стала очередная часть новогодней киноэпопеи «Елки 11», об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 26 по 29 декабря.
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