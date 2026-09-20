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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» опустился на 3-е место, пропустив вперед «Атлетико» после поражения в дерби. Команда Моуринью на 6 очков отстает от «Барселоны» после 7 туров Ла Лиги

« Реал » потерял вторую строчку в результате поражения в дерби. Команда Жозе Моуринью уступила « Атлетико » (1:2) в 7-м туре Ла Лиги и пропустила его вперед в таблице – 15 очков против 16.

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