Путин, суверенисты и слабый Запад

Итальянская газета la Stampa признаёт фактически свершившуюся победу Владимира Путина :- Вчера утром Владимир Путин выпустил по Киеву 75 дронов, что стало крупнейшей волной ударов беспилотников с начала войны.
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