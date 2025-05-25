Гимназия им. Думитру Матковского – 10 лет идентичности и вдохновения

Кишиневская гимназия № 41 отметила 10-летие присвоения образовательному учреждению имени академика Думитру Матковского эмоциональным мероприятием, в котором приняла участие вице-мэр столицы Анжела Кутасевич.
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