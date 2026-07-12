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Царьград

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540 тонн казахстанских арбузов ввезли в Свердловскую область

540 тонн казахстанских арбузов ввезли в Свердловскую область

В Свердловскую область из Казахстана поступила крупная партия арбузов общим объёмом более 500 тонн. Контроль за ввозом продукции осуществляли специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

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