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Интерактивная карта АЗС заработала в Республике Алтай

Интерактивная карта АЗС заработала в Республике Алтай

В Республике Алтай запустили интерактивную карту АЗС. 16 июля она работает в тестовом режиме и пополняется актуальными данными заправок, а с 17 июля начнет функционировать уже полноценно, сообщил в своем канале в MAX глава региона Андрей Турчак.

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