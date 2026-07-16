Интерактивная карта АЗС заработала в Республике Алтай

В Республике Алтай запустили интерактивную карту АЗС. 16 июля она работает в тестовом режиме и пополняется актуальными данными заправок, а с 17 июля начнет функционировать уже полноценно, сообщил в своем канале в MAX глава региона Андрей Турчак.
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