Утром привкус счастья ощущая , Наслаждаясь свежестью рассвета, Нежный запах летних трав вдыхая, Выпью кофе с ароматом лета.
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Утром привкус счастья ощущая , Наслаждаясь свежестью рассвета, Нежный запах летних трав вдыхая, Выпью кофе с ароматом лета.