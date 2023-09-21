В ООН "вдруг" заметили, что практически все санкции введены незаконно. А не посчитать ли нам нанесённый ущерб в таком случае

Ольга Скобликова

Посчитать просто необходимо, и не только с упущенной выгодой и набежавшими процентами, а ещё с возмещением морального ущерба каждому гражданину государств, на которые были наложены эти санкции. Возместить, конечно, ни кто не возместит, но хотя бы для того чтобы предъявить эти суммы на весь Мир.