Врач объяснил, когда учащенное сердцебиение опасно

Есть несколько признаков, при увеличении частоты сердцебиения, которые могут указывать на необходимость обратиться к врачу: это резко возникшее в покое, стойкое учащенное сердцебиение более 100 ударов в минуту, обморок, резкая боль в груди, сильная одышка, головокружение, а также чувство, что ритм сердца неправильный – «проваливается», сердце пропускает удар.