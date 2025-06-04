Магнитная буря накроет Землю 5 июня: что ожидать метеозависимым

Здоровье О влиянии магнитных бурь на человека высказалась терапевт Титаренко Магнитная буря 5 июня: ожидается утренняя магнитная буря уровня G1 С начала июня на Землю обрушилась мощная магнитная буря, в том числе достигающая уровня G4.