Парламент Литвы проголосовал за отказ от запрета на размещение ядерного оружия Сейм Литвы одобрил отмену конституционного запрета на размещение ядерного оружия на территории страны.
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