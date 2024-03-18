Отток капиталов. Но есть нюанс.

14 сентября 2022 Ох уж мне эти экономисты! Ни слова в простоте. Спросишь так что-нибудь простое, а они глаза к потолку закатят и начнут какие-то мантры рассказывать про индексы, динамику и т.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Запад знает уязвимое место России и поэтому так себя ведёт.
- Мы - с тобой, нам Богом посланный и народом избранный, наш Государь!!! /Вспоминая НАЧАЛО спасения России... Как иуда Ельцин "добровольно" передавал власть Владимиру Путину/
- Вооружённые "Кинжалами" МиГ-31 "взломали" ПВО США системами РЭБ и прошли незамеченными вдоль всего восточного побережья страны.
Свежие комментарии