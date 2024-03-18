Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Отток капиталов. Но есть нюанс.

Отток капиталов. Но есть нюанс.

14 сентября 2022 Ох уж мне эти экономисты! Ни слова в простоте. Спросишь так что-нибудь простое, а они глаза к потолку закатят и начнут какие-то мантры рассказывать про индексы, динамику и т.

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