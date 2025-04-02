Эксперт назвала точный способ выявить скрытую аллергию у детей

Предрасположенность к аллергии у ребенка закладывается еще до зачатия. Кроме того, в организме может начаться процесс, когда иммунная система уже «знакомится» с аллергеном и начинает вырабатывать специфические антитела, при этом видимых симптомов пока нет.
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