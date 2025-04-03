Автотека возглавила рейтинг сервисов проверки авто с пробегом по версии автодилеров

Согласно исследованию, проведенному аналитическим агентством «АВТОСТАТ» в первом квартале 2025 года, сервис Автотека ( проект Авито Авто) вышел на первое место среди интернет-платформ, предоставляющих услуги проверки истории автомобилей.
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