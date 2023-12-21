В Волгоградской области полицейские и общественники присоединились к Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз», которая стартовала накануне на территории региона, сотрудники волгоградской полиции совместно с членом Общественного совета при Управлении МВД России по городу Волгограду отцом Евгением Катаевым в Кировском районе посетили семьи, состоящие на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.