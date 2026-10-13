ivanovonews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ivanovonews

8 подписчиков

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим

За прошедшие сутки в Ивановской области зарегистрировано 1 ДТП с пострадавшим

В 13-15 в Шуйском районе на 19 километре автомобильной дороги «Лежнево-Хозниково-Шуя» 65-летняя женщина, управляя автомобилем «Хендай», не справилась с управлением и совершила столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Газель Некст», под управлением 34-летнего мужчины.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым