Вагенкнехт: немцы боятся, что их втянут в большую войну

Global Look Press/IMAGO/Stefan Zeitz Результаты прошедших выборов в Саксонии и Тюрингии продемонстрировали нежелание немцев быть втянутыми в большую войну в Европе, заявила глава немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость" (BSW) Сара Вагенкнехт.
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