Войны за воду уже идут

Алексей Горшков

Надо что-то придумать,чтобы болота в нашей ТУНДРЕ осушать, и полученную оттуда воду доводить до необходимого качества - и ПРОДАВАТЬ . Клиентов будет в избытке! Это же КЛОНДАЙК наравне с залежами нефти и газа, и недостаточно пока освоенным Севморпутём! Кстати - и льды Арктики,мешающие там судоходству - тоже источник воды! Что интересно - ВСЁ У НАС ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ - спасибо предкам!