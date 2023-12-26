Не понимаю, почему все удивлены, что нефть стоит дешевле воды. Вы вообще нефть когда-нибудь пробовали? Она же невкусная! Можно сколько угодно смеяться над экологами, Гретой Тумберг, глобальным потеплением или похолоданием, но факт остается фактом.
Войны за воду уже идут
Комментарии
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Natalija Osminina
Будут айсберги транспортировать.
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22 час.
Алексей Горшков
Надо что-то придумать,чтобы болота в нашей ТУНДРЕ осушать, и полученную оттуда воду доводить до необходимого качества - и ПРОДАВАТЬ . Клиентов будет в избытке! Это же КЛОНДАЙК наравне с залежами нефти и газа, и недостаточно пока освоенным Севморпутём! Кстати - и льды Арктики,мешающие там судоходству - тоже источник воды! Что интересно - ВСЁ У НАС ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ - спасибо предкам!
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10 час.
Алексей Горшков
Почитайте мой комментарий - ТО ЖЕ САМОЕ !!!
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10 час.
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