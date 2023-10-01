По информации, полученной от парламентской комиссии, занимающейся расследованием преступлений против несовершеннолетних, около 114 тысяч детей оказались пострадавшими от агрессии со стороны киевского правительства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Экс-президент Медведев: РФ готова к конфликту с НАТО, но человечество пострадает больше, чем в 1945 году
- Командир БАРС-16 «Зенит»: ВСУ имитировали сдачу в плен под Спорным и были уничтожены из миномета
- Sky News: Вместо извинений за приглашения нациста в парламент, премьер Канады Трюдо набросился на РФ
Свежие комментарии