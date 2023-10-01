РИАП "АПРАЛ" МТ
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РИАП "АПРАЛ" МТ

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В Госдуме РФ сообщили, в результате киевской агрессии пострадали более 114 тысяч детей

В Госдуме РФ сообщили, в результате киевской агрессии пострадали более 114 тысяч детей

По информации, полученной от парламентской комиссии, занимающейся расследованием преступлений против несовершеннолетних, около 114 тысяч детей оказались пострадавшими от агрессии со стороны киевского правительства.

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