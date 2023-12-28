Переход на национальные валюты во взаимных расчетах позволит укрепить суверенитет стран СНГ -- президент РФ В. Путин

Санкт-Петербург, 26 декабря /Синьхуа/ -- Активный переход на использование национальных валют во взаимных расчетах стран Содружества независимых государств /СНГ/ позволит обеспечить экономический и финансовый суверенитет стран-участниц организации, заявил президент России Владимир Путин во вторник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)