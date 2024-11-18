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Андрей Медведев: Про разрешение бить дальнобойными ракетами

Андрей Медведев: Про разрешение бить дальнобойными ракетами

Про разрешение бить дальнобойными ракетами. Добавлю пару слов к анализу коллег. - куда полетят ракеты? Да все туда же.

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Комментарии
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Виктор Геманов
Когда же мы научимся УЧИТЬСЯ не только на поле боя, а в штабах, в центрах изучения современной войны? Привыкли не торопясь мудреть.! Самое страшное -   замедленная реакция  в надежде, что само собою любая проблема рассосётся. Мол, &quot; русские медленно запрягают, но быстро ездят!&quot; А кровушка солдатская, да и мирного населения уже глубинных областей России тем временем льётся, очень льётся!
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1 час.
Антон Пермяков
Ну пусть рискнут здоровьем раз такие смелые  одно дело Дроны другое  Дальнобойные ракеты
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46 мин.
Сергей Тюрин
Ещё Лавров произнесёт своё &quot;контрпродуктивно&quot;, Путин - &quot;асимметричный ответ&quot;, оба выразят &quot;Решительную озабоченность&quot;, напомнят нам, что щеневмерлы братский народ, англосаксов назовут партнёрами, а Димон будет делать страшные глаза и грозить всех порвать на британский флаг.😜 А мы будем с горечью наблюдать как Запад над нами смеётся,  не боясь. P.S. Да, Шойгу Кужугетыч будет как всегда стоять задом....ой, простите спиной и ничего не заметит. Он это умеет, Тимур Иванов может подтвердить.
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30 мин.

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