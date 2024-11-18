Андрей Медведев: Про разрешение бить дальнобойными ракетами

Когда же мы научимся УЧИТЬСЯ не только на поле боя, а в штабах, в центрах изучения современной войны? Привыкли не торопясь мудреть.! Самое страшное - замедленная реакция в надежде, что само собою любая проблема рассосётся. Мол, " русские медленно запрягают, но быстро ездят!" А кровушка солдатская, да и мирного населения уже глубинных областей России тем временем льётся, очень льётся!

Сергей Тюрин

Ещё Лавров произнесёт своё "контрпродуктивно", Путин - "асимметричный ответ", оба выразят "Решительную озабоченность", напомнят нам, что щеневмерлы братский народ, англосаксов назовут партнёрами, а Димон будет делать страшные глаза и грозить всех порвать на британский флаг.😜 А мы будем с горечью наблюдать как Запад над нами смеётся, не боясь. P.S. Да, Шойгу Кужугетыч будет как всегда стоять задом....ой, простите спиной и ничего не заметит. Он это умеет, Тимур Иванов может подтвердить.