Любимчики Здунова: в Мордовии попилили 1,6 млрд на мусорном госконтракте?

Одновременно с выпрашиванием допфинансирования у федерального центра на «Межмуниципальный комплекс по обработке отходов», Здунов и Ко буквально за пару суток до финишной прямой продлили горе-подрядчику сроки стройки, на которой ещё конь не валялся.
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