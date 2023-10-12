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Русская весна

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  • Надежда Никитина
    Наконец дождались. Ура.Важнейшая крепост...
  • Олег Тимофеев
    Их надо жечь Тосами на терриконах и высотах. А потом бомбить.Важнейшая крепост...
  • Александр Чумак
    Вот из-за этих нацистских речей и надо "лупить по ним со всей силы" имеющимися для этих целей средствами?!!!👍🤫❤️👌�...Авианосец прибыл,...

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Жапаров ратифицировал соглашение с Россией о создании единой системы ПВО

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон о ратификации соглашения о создании единой региональной системы ПВО с Россией, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы государства.

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