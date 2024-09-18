Семиместный минивэн BYD назвали в честь известной царской династии

BYD показал минивэн Xia на автосалоне в Чэнду еще 30 августа. Ожидалось, что модель будет называться Tang Max или Zhou, но компания удивила всех, выбрав имя Xia – в честь старейшей китайской династии, подчеркнув тем самым статус флагмана.