Семиместный минивэн BYD назвали в честь известной царской династии

BYD показал минивэн Xia на автосалоне в Чэнду еще 30 августа. Ожидалось, что модель будет называться Tang Max или Zhou, но компания удивила всех, выбрав имя Xia – в честь старейшей китайской династии, подчеркнув тем самым статус флагмана.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии