Дарвин Хэм об игре Расселла против «Портленда»: «Один из его лучших перфомансов после возвращения в «Лейкерс»

Разыгрывающий «озерников» записал на свой счет 34 очка и 8 передач при 14 из 21 с игры, команда победила 134:110.
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