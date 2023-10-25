Как распознать инсульт: причины и последствия

Ежегодно 29 октября отмечается Всемирный День борьбы с инсультом. Острое нарушение мозгового кровообращения — вторая из наиболее частых причин смертности в России и в мире после ишемической болезни сердца.
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