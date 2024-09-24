Учёные напечатали почти точную копию рыбьего мяса на 3D-принтере, — Science Direct Китайские исследователи воссоздали спину, брюшко и хвост жёлтого горбыля, используя лишь растительные компоненты: соевый белок, крахмал и каррагинан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии