Часть первой ступени массой около 22 тонн и длиной порядка 33 м сгорела при вхождении в атмосферу Земли

№45 Что не сгорело, то упало Крупные остатки первой ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Тихий океан после неконтролируемого входа в атмосферу Земли, сообщило в пятницу китайское управление программы пилотируемых космических полетов.