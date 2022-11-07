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Часть первой ступени массой около 22 тонн и длиной порядка 33 м сгорела при вхождении в атмосферу Земли

Часть первой ступени массой около 22 тонн и длиной порядка 33 м сгорела при вхождении в атмосферу Земли

№45 Что не сгорело, то упало Крупные остатки первой ступени китайской ракеты "Чанчжэн-5В" упали в Тихий океан после неконтролируемого входа в атмосферу Земли, сообщило в пятницу китайское управление программы пилотируемых космических полетов.

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