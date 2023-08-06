Братья прибыли искать золото на необитаемый остров и обнаружили сеть тоннелей. Их прокладывали в разное время

Игорь Ямкач

С удоольствием смотрю на канале Хистори, уже 10 сезонов "Проклятие острова Оук", жду 11 сезона, какждый год кажется, ну вот в этом году точно смогут что нибудь найти, но остров жестко хранит свои тайны. А намешано там много чего, на острове, где по идее европейцев не долхно было быть до Колумба найдены артифакты разных времен, вплоть до древнеримских.