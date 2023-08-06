В феврале 2013 года братья Лагина прибыли на загадочный остров Оук, где уже два века продолжают поиски пиратского клада.
Братья прибыли искать золото на необитаемый остров и обнаружили сеть тоннелей. Их прокладывали в разное время
Комментарии
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Игорь Ямкач
С удоольствием смотрю на канале Хистори, уже 10 сезонов "Проклятие острова Оук", жду 11 сезона, какждый год кажется, ну вот в этом году точно смогут что нибудь найти, но остров жестко хранит свои тайны. А намешано там много чего, на острове, где по идее европейцев не долхно было быть до Колумба найдены артифакты разных времен, вплоть до древнеримских.
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14 час.
Игорь Ямкач
кому интересно https://www.dokonlin.online/video/prokljatie-ostrova-ouk-10-sezon-01-serij.html если система пропустит ссылку, на другой ресурс
Проклятие острова Оук 10 сезон 01 серия. По следам / The Curse of Oak Island (2022)
dokonlin
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14 час.
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