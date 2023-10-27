Общество нуждается в мудрых священниках и сильной Церкви

Бессарабская митрополия Румынского Патриархата выступила с реакцией на решение Синода Православной церкви Молдовы об отлучении шести церковных служителей: протоиерея Ильи Мунтяну, протоиерея Алексея Сырбу, протоиерея Теодора Пелина, протоиерея Василия Енаки, протоиерея Иоанна Гангана и протоиерея Иоанна Солонару.
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