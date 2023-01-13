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13 января - День российской печати

13 января - День российской печати

320 лет назад, 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты. В память об этом событии в России 13 января ежегодно отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов.

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