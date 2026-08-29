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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дрэймонд Грин о новом контракте Джонатана Куминги: «Это зарплата игрока скамейки. Она определяет отношение команды»

Форвард Джонатан Куминга выбрал переход в «Миннесоту» с зарплатой немного более 6 миллионов, несмотря на более выгодное предожение «Лейкерс» (12 млн).

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