Глава Европола заявила о росте организованной преступности в Европе 

Глава Европола Катрин де Болле утверждает, что организованная преступность распространяется по всей Европе, что осложняется все большей склонностью к насилию среди преступников, сообщает портал «Европейская Правда».
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