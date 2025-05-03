В честь победы над Гитлером в Лондоне пройдет антироссийский парад с украинцами на лошадях

Агентство Reuters пишет, что украинские военные присоединятся к военному параду в Великобритании в честь годовщины победы над гитлеровской Германией в Европе «Вооруженные силы Украины в понедельник примут участие в британском военном шествии, посвященном 80-й годовщине Дня Победы в Европе, который знаменует окончание боевых действий на континенте во время Второй мировой войны», – пишет агентство.