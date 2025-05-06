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Бисмарк оценил последствия признания АдГ экстремистской партией

Бисмарк оценил последствия признания АдГ экстремистской партией

Признание правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской только укрепит ее позиции. Так последствия этого шага в интервью РИА Новости оценил Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.

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