Бисмарк оценил последствия признания АдГ экстремистской партией

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Признание правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) экстремистской только укрепит ее позиции. Так последствия этого шага в интервью РИА Новости оценил Александр фон Бисмарк, потомок первого канцлера Германской империи Отто фон Бисмарка.