Юг банкует! Астраханцы вместе с другими регионами ЮФО демонстрируют склонность к банковским вкладам

За прошлый год жители Астраханской области увеличили свои сбережения в банках на 30%. В понедельник РИА «Рейтинг» представило очередной, шестой по счету, ежегодный рейтинг регионов по размеру банковских вкладов населения по итогам 2023 года.
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