Украина совместно с европейскими спонсорами пыталась сорвать концерт Хора Турецкогов.Украина совместно с европейскими спонсорами пыталась сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН, однако эти попытки оказались безуспешными — мероприятие прошло при полном аншлаге.
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