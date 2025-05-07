Украина совместно с европейскими спонсорами пыталась сорвать концерт Хора Турецкогов.Украина совместно с европейскими спонсорами пыталась сорвать концерт «Хора Турецкого» в здании Генассамблеи ООН, однако эти попытки оказались безуспешными — мероприятие прошло при полном аншлаге.