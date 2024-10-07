Зюганов может стать крёстным отцом «Орловской непрерывки-2»

Яркие цитаты местных политиков и чиновников – в рубрике «Орловские перлы». Обыкновенный шантаж «Аргументы недели» на прошедшей неделе опубликовали материал о воровстве бюджетных денег при реализации национальных проектов на Орловщине.
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