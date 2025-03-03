XLII чемпионат СССР, сезон-1974/75. Гуляй, Ленинград!

Глава из только что вышедшей по заказу Единой лиги ВТБ книги. Главные события в баскетболе В июне в Белграде сборная СССР впервые в своей истории проигрывает подряд второй чемпионат Европы («серебро»), Югославия — чемпион, Италия — на третьем месте.