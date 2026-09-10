В Челябинске на День города изменят маршруты транспорта

В связи с празднованием Дня города в Челябинске 11, 12 и 13 сентября будет ограничено автомобильное движение по ряду центральных улиц.
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