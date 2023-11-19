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Британский эксперт рассказал о сговоре западных стран против Зеленского

Британский эксперт рассказал о сговоре западных стран против Зеленского

В статье, опубликованной в британском издании Telegraph, обозреватель Кон Кафлин заявил, что политики западных стран сговорились против украинского президента Владимира Зеленского и не намерены поддерживать его в конфликте с Россией.

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